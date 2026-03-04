#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.09
577.34
6.41
Спорт

Казахстан стартовал с медали на турнире по гребному слалому в Таиланде

Владислав Рябко стал бронзовым призером турнира по гребному слалому в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 18:14 Фото: olympic.kz
В городе Районг (Таиланд) проходит международный рейтинговый турнир по гребному слалому Thailand Open. В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Владислав Рябко поднялся на третью ступень пьедестала в каяк-кроссе.

Победителем соревнований стал представитель Австралии Севан Билло. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Самандар Сайдуллаев.

Ранее сообщалось, что 11 медалей завоевали казахстанские таэквондисты на престижном турнире в Болгарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Юлия Путинцева стартовала на турнире Thailand Open в Таиланде
21:38, 30 января 2024
Юлия Путинцева стартовала на турнире Thailand Open в Таиланде
Экс-первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде
14:05, 08 января 2025
Экс-первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде
Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию
06:40, 29 сентября 2025
Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздные узбекские боксёры будут тренироваться в Казахстане перед топ-турниром
18:46, Сегодня
Звёздные узбекские боксёры будут тренироваться в Казахстане перед топ-турниром
Чемпион Almaty Open-2024 впервые высказался о ситуации с вылетом из Дубая
18:40, Сегодня
Чемпион Almaty Open-2024 впервые высказался о ситуации с вылетом из Дубая
"Задачи победить всех у нас не было": в РК объяснили одно "золото" на топ-турнире по боксу
18:30, Сегодня
"Задачи победить всех у нас не было": в РК объяснили одно "золото" на топ-турнире по боксу
Самый титулованный тренер в истории Казахстана возглавит клуб КПЛ
18:10, Сегодня
Самый титулованный тренер в истории Казахстана возглавит клуб КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: