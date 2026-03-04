Казахстан стартовал с медали на турнире по гребному слалому в Таиланде
Фото: olympic.kz
В городе Районг (Таиланд) проходит международный рейтинговый турнир по гребному слалому Thailand Open. В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась бронзовой медалью, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец Владислав Рябко поднялся на третью ступень пьедестала в каяк-кроссе.
Победителем соревнований стал представитель Австралии Севан Билло. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Самандар Сайдуллаев.
Ранее сообщалось, что 11 медалей завоевали казахстанские таэквондисты на престижном турнире в Болгарии.
