Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию

Первый соревновательный день для сборной Казахстана по плаванию на III Играх стран-участниц Олимпиады, стартовавших в Азербайджане, прошел успешно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает в соцсетях qaz_team_official, казахстанские спортсменки завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Призерами соревнований стали:

Таисия Короткова (баттерфляй, 100 м) – "серебро";

Маргарита Зайцева (плавание всплеском, 200 м) – "серебро";

Маргарита Раенко (плавание нырянием, 200 м) – "бронза";

Сборная Казахстана (смешанная эстафета 4×100 м, свободный способ).

Соревнования по плаванию проходят в Гяндже. Все игры пройдут в 7 городах Азербайджана. В этом году 1624 спортсмена из 13 стран будут бороться за призовые места в 23 программах.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник завоевал "серебро" на этапе Кубка FIS в Германии.