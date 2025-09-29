Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию
Первый соревновательный день для сборной Казахстана по плаванию на III Играх стран-участниц Олимпиады, стартовавших в Азербайджане, прошел успешно, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает в соцсетях qaz_team_official, казахстанские спортсменки завоевали две серебряные и две бронзовые медали.
Призерами соревнований стали:
- Таисия Короткова (баттерфляй, 100 м) – "серебро";
- Маргарита Зайцева (плавание всплеском, 200 м) – "серебро";
- Маргарита Раенко (плавание нырянием, 200 м) – "бронза";
- Сборная Казахстана (смешанная эстафета 4×100 м, свободный способ).
Соревнования по плаванию проходят в Гяндже. Все игры пройдут в 7 городах Азербайджана. В этом году 1624 спортсмена из 13 стран будут бороться за призовые места в 23 программах.
Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник завоевал "серебро" на этапе Кубка FIS в Германии.
