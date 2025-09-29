#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстан взял четыре медали на крупном турнире по плаванию

Спортсмены, соревнования, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 06:40 Фото: Instagram/qaz_team_official
Первый соревновательный день для сборной Казахстана по плаванию на III Играх стран-участниц Олимпиады, стартовавших в Азербайджане, прошел успешно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает в соцсетях qaz_team_official, казахстанские спортсменки завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Призерами соревнований стали:

  • Таисия Короткова (баттерфляй, 100 м) – "серебро";
  • Маргарита Зайцева (плавание всплеском, 200 м) – "серебро";
  • Маргарита Раенко (плавание нырянием, 200 м) – "бронза";
  • Сборная Казахстана (смешанная эстафета 4×100 м, свободный способ).

Соревнования по плаванию проходят в Гяндже. Все игры пройдут в 7 городах Азербайджана. В этом году 1624 спортсмена из 13 стран будут бороться за призовые места в 23 программах.

Ранее сообщалось, что казахстанский лыжник завоевал "серебро" на этапе Кубка FIS в Германии.

Аксинья Титова
