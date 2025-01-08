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Все о теннисе

Экс-первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде

Экс-первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 14:05 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Нонтхабури (Таиланд) проходит турнир ITF W75 Nonthaburi. В соревнованиях принимает участие бывшая первая ракетка Казахстана Зарина Дияс (381 WTA), сообщает Zakon.kz.

В первом круге одиночного разряда казахстанская теннисистка выиграла у американки Анны Роджерс, которая занимает 310-е место в мировом рейтинге – 6:4, 6:4.

В основную сетку этого турнира Дияс пробилась через квалификацию. 

В парном разряде Зарина также одержала победу в первом раунде. Вместе с россиянкой Марией Ткачёвой они обыграли дуэт Йо Сен Чо / Их-Суань Чо (Тайвань) со счетом 6:2, 6:3. 

Ранее вторая ракетка страны Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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