Экс-первая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Таиланде

Все о теннисе

В Нонтхабури (Таиланд) проходит турнир ITF W75 Nonthaburi. В соревнованиях принимает участие бывшая первая ракетка Казахстана Зарина Дияс (381 WTA), сообщает Zakon.kz.

В первом круге одиночного разряда казахстанская теннисистка выиграла у американки Анны Роджерс, которая занимает 310-е место в мировом рейтинге – 6:4, 6:4.

В основную сетку этого турнира Дияс пробилась через квалификацию.

В парном разряде Зарина также одержала победу в первом раунде. Вместе с россиянкой Марией Ткачёвой они обыграли дуэт Йо Сен Чо / Их-Суань Чо (Тайвань) со счетом 6:2, 6:3.

Ранее вторая ракетка страны Путинцева обыграла призера ОИ-2024 и вышла во второй круг турнира в Аделаиде.