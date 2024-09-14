Асем Орынбай выступит в суперфинале Кубка мира по стендовой стрельбе
Фото: НОК РК
С 13 по 18 октября в Дели (Индия) пройдет суперфинал Кубка мира по стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, команда Казахстана будет представлена одной спортсменкой. На старт выйдет Асем Орынбай.
Она примет участие в дисциплине "скит".
В этом сезоне Орынбай приняла участие в Олимпиаде-2024. К сожалению, показать высокий результат ей не удалось.
Ранее стало известно, что сколько медалей принес в копилку Казахстана Всемирных игр кочевников.
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