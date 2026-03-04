Казахстан отправляет своих чемпионов на мировую арену дзюдо в Австрию

С 6 по 8 марта Линц примет следующий турнир по дзюдо, входящий в Мировой тур. В австрийском городе пройдет Гран-при, который соберет многих звезд этого вида спорта, включая спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, сборная Казахстана в Австрии выступит в обширном составе. Если на недавнем Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан) в заявке была всего одна женщина, то в Линце на татами выйдут сразу восемь дзюдоисток. Всего наш страну на предстоящем старте представят 20 атлетов.

Мужчины

до 60 кг: Аман Бакытжан, Шерзод Давлатов

до 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев

до 73 кг: Дастан Шаяхметов, Есет Куанов

до 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат

до 90 кг: Айдар Арапов

до 100 кг: Марат Байкамуров, Нурлыхан Шархан

свыше 100 кг: Жантилек Нуртилепулы

Женщины

до 48 кг: Абиба Абужакынова, Диана Буркеева

до 57 кг: Бакыт Кусакбаева, Дана Абдирова

до 63 кг: Эсмигуль Куюлова

до 70 кг: Ажар Асхат

свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова

Команда перед началом сезона прошла серьезную подготовку. И многие наши дзюдоисты продолжают выходить на оптимальный уровень физической формы.

"Все борцы находятся в хорошей форме. Существенных изменений в тренировочный процесс не вносилось. Лишь Абибу Абужакынову мы в определенный момент освободили от тренировок из-за простуды. А так все было по плану. Ожидаем выступления наших дзюдоистов, чтобы выстраивать дальнейшую подготовку. Кардинальных изменений в сборной нет. В то же время ряд молодых спортсменов вошёл в основной состав. Это, конечно, радует. Перспективные, трудолюбивые ребята. Мы последовательно продолжаем работу, и думаю, в ближайшее время они начнут показывать результат. Мы формируем состав на турниры исключительно из полностью готовых спортсменов. Тренерский штаб совместно отслеживает состояние каждого борца: кто находится в оптимальной форме, кто хорошо проявляет себя на тренировках, те и включаются в заявку на соревнования", – сказал перед началом весеннего сезона тренер-консультант сборной Казахстана Роберт Мшвидобадзе.

В состав нашей команды вошли многие именитые дзюдоисты, включая бронзового призера Олимпиады-2024 Гусмана Кыргызбаева и обладательницу нескольких наград чемпионата мира Абибу Абужакынову.

Абужакынова в этом сезоне пока еще не выступала. В последний раз она выходила на мировой татами в прошлом году. Тогда, в ноябре, казахстанка завоевала бронзовую медаль на Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ). В Линце Абиба будет главной фавориткой. Однако ряд спортсменок попробуют составить ей конкуренцию. В число основных соперниц вошли призер ЧМ Лаура Мартинез (Испания), обладательница двух титулов Grand SLam Мицуки Кондо (Япония), серебряный призер юниорского ЧМ Сила Ерсин (Турция) и другие.

Что касается Гусмана Кыргызбаева, то титулованный дзюдоист уже боролся в этом году. Он выступил на Grand Slam в Париже (Франция). Но добиться успеха на турнире ему не удалось. Он уступил уже в первой схватке. Среди оппонентов – также известные имена: обладатель "серебра" ОИ Важа Маргвелашвили, многократный призер Grand Slam Давид Грасия Торне (Испания), бронзовый призер Олимпиады Денис Виеру (Молдова).

Всего в Линце выступят более 500 спортсменов из 62 стран. Сборная Японии продолжает экспериментировать с составом. Команда этой страны станет одной из самых молодых на Гран-при – средний возраст составляет чуть более 20 лет. 14 дзюдоистов Японии из 20 дебютируют на взрослом уровне, включая пятерых чемпионов мира среди юниоров.

В стартовом протоколе сразу семь действующих чемпионов Гран-при в Австрии. Также на предстоящем старте соберутся многие звезды мирового дзюдо: победитель Олимпиады Лаша Шавдатуашвили (Грузия), призеры ОИ Михаэлла Поллерес (Австрия), Гурам Тушишвили (Грузия), Илья Суламанидзе (Грузия).

Как уточняется, в первый день турнира пройдут соревнования в весовых категориях до 60, 66, 48, 52 и 57 кг.

Ранее сообщалось, что звезда казахстанского дзюдо возвращается на мировую арену.