Спорт

Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 02:30 Фото: kff.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) прошла во второй круг турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в первом раунде одиночного разряда Юлия победила испанку Паулу Бадосу (106-я в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.

В следующем круге Путинцева встретится с 17-й ракеткой мира Кларой Таусон (Дания).

Ранее стало известно, что Рыбакину включили в число фаворитов турнира в США.

Аксинья Титова
