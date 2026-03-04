Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США
Фото: kff.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) прошла во второй круг турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в первом раунде одиночного разряда Юлия победила испанку Паулу Бадосу (106-я в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 24 минуты. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.
В следующем круге Путинцева встретится с 17-й ракеткой мира Кларой Таусон (Дания).
Ранее стало известно, что Рыбакину включили в число фаворитов турнира в США.
