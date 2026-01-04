Непобежденный казахстанский боксер назвал сроки возвращения на ринг
Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов рассказал, когда проведет следующий бой, сообщает Zakon.kz.
Стало известно, когда казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) проведет свой следующий бой, передает sportarena.kz.
Непобежденный Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) сообщил, что в феврале состоится его поединок в США, пишет sportarena.
"Увидимся в феврале", – написал Солдат Q в Instagram.
Имя своего соперника Садриддин пока не раскрыл.
22 ноября 2025 года Ахмедов планировал сразиться с Эдгардо Веласкесом (16-2, 16 КО) из Мексики на вечере бокса в Лонг-Бич, но тот бой не состоялся.
Последний поединок казахстанца в апреле 2025 года завершился сенсационной ничьей.
