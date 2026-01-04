Непобежденный казахстанский боксер назвал сроки возвращения на ринг

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов рассказал, когда проведет следующий бой, сообщает Zakon.kz.

"Увидимся в феврале", – написал Солдат Q в Instagram.

Имя своего соперника Садриддин пока не раскрыл.

22 ноября 2025 года Ахмедов планировал сразиться с Эдгардо Веласкесом (16-2, 16 КО) из Мексики на вечере бокса в Лонг-Бич, но тот бой не состоялся.

Последний поединок казахстанца в апреле 2025 года завершился сенсационной ничьей.

