#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Непобежденный казахстанский боксер назвал сроки возвращения на ринг

Садриддин Ахмедов, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 13:38 Фото: Instagram/sadriddin_____soq
Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов рассказал, когда проведет следующий бой, сообщает Zakon.kz.

Стало известно, когда казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) проведет свой следующий бой, передает sportarena.kz.

Непобежденный Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО) сообщил, что в феврале состоится его поединок в США, пишет sportarena.

"Увидимся в феврале", – написал Солдат Q в Instagram.

Имя своего соперника Садриддин пока не раскрыл.

22 ноября 2025 года Ахмедов планировал сразиться с Эдгардо Веласкесом (16-2, 16 КО) из Мексики на вечере бокса в Лонг-Бич, но тот бой не состоялся.

Последний поединок казахстанца в апреле 2025 года завершился сенсационной ничьей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 13:38
Головкин и Роналду пообщались в Саудовской Аравии

Ранее чемпион мира из Казахстана по боксу Жанибек Алимханулы прокомментировал новость о положительной допинг-пробе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут
08:20, 15 декабря 2024
Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут
Казахстанский боксер выступит снова после знаменательного дебюта в США
06:18, 18 сентября 2024
Казахстанский боксер выступит снова после знаменательного дебюта в США
Нокаутом завершился дебютный бой казахстанского боксера в США
08:16, 02 сентября 2024
Нокаутом завершился дебютный бой казахстанского боксера в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: