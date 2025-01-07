Прыжки с трамплина: казахстанские спортсмены не смогли "допрыгнуть" до победы

Казахстанские спортсмены не смогли преодолеть квалификацию на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Бишофсхофен (Австрия) в эти дни принимает этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В рамках турнира состоялась квалификация.

Казахстан на соревнованиях представляют Илья Мизерных и Данил Васильев.

Нашим спортсменам не удалось пройти в следующий раунд, куда попадали 50 лучших атлетов по итогам квалификации.

Мизерных показал 53-й результат, а Васильев финишировал 60-м.

Сейчас ЭКМ является заключительным стартом в программе соревнований "Турне четырех трамплинов". В общем зачете на данный момент находится только один казахстанец. Илья Мизерных занимает в нем промежуточное 50-е место.

Ранее стало известно, что казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира.