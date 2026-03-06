#Референдум-2026
Спорт

Казахстанцы прошли на параде спортсменов Паралимпиады в Италии

казахстанцы прошли на параде спортсменов Паралимпиады в Италии , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 01:01 Фото: скриншот видео
Казахстанские параспортсмены прошли на церемонии открытия Паралимпиады в Милане, сообщает Zakon.kz.

Флаг Казахстана нес паралыжник Нурлан Алимов. Для нашего соотечественника это первое участие в Паралимпийских играх.

Отметим, что на Паралимпиаде Казахстан представляют семь спортсменов, которые выступят в соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам.

Ранее сообщалось, когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
