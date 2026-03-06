Казахстанцы прошли на параде спортсменов Паралимпиады в Италии
Фото: скриншот видео
Казахстанские параспортсмены прошли на церемонии открытия Паралимпиады в Милане, сообщает Zakon.kz.
Флаг Казахстана нес паралыжник Нурлан Алимов. Для нашего соотечественника это первое участие в Паралимпийских играх.
Отметим, что на Паралимпиаде Казахстан представляют семь спортсменов, которые выступят в соревнованиях по парабиатлону и паралыжным гонкам.
Ранее сообщалось, когда покажут открытие Паралимпийских игр в Италии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript