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Сборная Казахстана участвует в параде спортсменов на ОИ-2024

Казахстанцы на параде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 00:16 Фото: скриншот видео
В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Казахстанские спортсмены приняли участие на параде спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Ролик с казахстанцами с официальной трансляции мероприятия распространяется в Instagram.


Отметим, что в копилке сборной Казахстана 90 лицензий по 24 видам спорта.

Ранее сообщалось, что государственный флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже несли боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

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Баннеры с изображением казахского боксера &quot;заполонили&quot; Париж
Баннеры с изображением казахского боксера "заполонили" Париж
Елена Беляева
Казахстан Париж Франция 2024 год Олимпийские игры
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