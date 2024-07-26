Сборная Казахстана участвует в параде спортсменов на ОИ-2024

В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Казахстанские спортсмены приняли участие на параде спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Ролик с казахстанцами с официальной трансляции мероприятия распространяется в Instagram.





Отметим, что в копилке сборной Казахстана 90 лицензий по 24 видам спорта.



Ранее сообщалось, что государственный флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже несли боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.