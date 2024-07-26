Сборная Казахстана участвует в параде спортсменов на ОИ-2024
Фото: скриншот видео
В Париже проходит церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Казахстанские спортсмены приняли участие на параде спортсменов, сообщает Zakon.kz.
Ролик с казахстанцами с официальной трансляции мероприятия распространяется в Instagram.
Отметим, что в копилке сборной Казахстана 90 лицензий по 24 видам спорта.
Ранее сообщалось, что государственный флаг Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже несли боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.
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