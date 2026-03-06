#Референдум-2026
Технологии

Первый в мире дрон из бамбука разогнался до 100 километров в час

Полет, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 03:59 Фото: Beihang University
В Китае прошли успешные испытания беспилотника с крыльями из композитного материала на основе бамбукового волокна. Полет провели в Тяньцзине. Это может стать шагом к созданию экологичных и дешевых материалов для авиации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, новый БПЛА стоит примерно в четыре раза дешевле аналогов с углеродным волокном и после более чем ста испытаний полностью соответствует требованиям к эксплуатации.

Проект реализован совместно Международным центром бамбука и ротанга, Нинбоским инновационным исследовательским институтом Бэйханского университета и компанией Long Bamboo Technology Group.

По словам разработчиков, беспилотник более чем на 20% легче сопоставимых моделей из углепластика, а стоимость его конструкции может быть снижена более чем на 20%.

Размах крыла аппарата составляет 2,5 метра, а масса – около семи килограммов. Дрон способен вертикально взлетать и садиться, развивать крейсерскую скорость свыше 100 километров в час и находиться в воздухе более одного часа.

Как пояснили исследователи, новый композит на основе бамбука призван заменить традиционную углеродную ткань, широко используемую в индустрии беспилотников. Хотя углеродное волокно обладает высокой прочностью, его производство требует больших энергозатрат, а сам материал практически не поддается разложению.

Более 25 % конструкции дрона выполнено из бамбукового композита. Из этого материала изготовлена и обшивка фюзеляжа. По данным Международного центра бамбука и ротанга, это первый в мире самолетный беспилотник с фиксированным крылом, где бамбук используется в столь крупном масштабе.

Ранее сообщалось, что новый прототип сверхзвукового беспилотника выполнил первый полет в США.

Аксинья Титова
