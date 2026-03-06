#Референдум-2026
Спорт

Казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

Мини-футзальный клуб &quot;Семей&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 02:30 Фото: Instagram/fcsemey
Мини-футзальный клуб "Семей" встретился дома с французской командой "Этуаль" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, эта встреча завершилась сенсационной победой гостей – 3:2.

В составе победителей отличились Билал Баккали (дубль) и Уассини Гирьо. У хозяев голами отметились Камиль Герейханов и Марсело.

Так, казахстанский клуб не смог выйти в полуфинал турнира, по итогам двух матчей уступив французам 6:8 (4:5, 2:3).

После двухматчевых противостояний определятся четыре участника финальной стадии, которая состоится с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро.

Ранее стало известно, что казахстанские гимнасты пробились в пять финалов этапа Кубка мира в Азербайджане.

Аксинья Титова
