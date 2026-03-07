Асылхан Асан стал победителем этапа Кубка Европы в Швейцарии

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по фристайл-акробатике отметилась золотой медалью на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария). Награду стране принес Асылхан Асан. Казахстанец выиграл у мужчин индивидуальные соревнования, сообщает Zakon.kz.

Он получил от судей 99.84 балла, что и стало победным результатом. Второе место занял Роман Бондарчук (Украина) – 99.45. Замкнул тройку лучших Эллиот Примо (Канада) – 93.76. Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии.

