Спорт

Асылхан Асан стал победителем этапа Кубка Европы в Швейцарии

Асыл Асан стал победителем этапа Кубка Европы, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 19:18 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по фристайл-акробатике отметилась золотой медалью на этапе Кубка Европы в Айроло (Швейцария). Награду стране принес Асылхан Асан. Казахстанец выиграл у мужчин индивидуальные соревнования, сообщает Zakon.kz.

Он получил от судей 99.84 балла, что и стало победным результатом.

Второе место занял Роман Бондарчук (Украина) – 99.45. Замкнул тройку лучших Эллиот Примо (Канада) – 93.76.

Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии.

