Казахстанские гимнасты пробились в пять финалов этапа Кубка мира в Азербайджане

Пять представителей сборной РК по спортивной гимнастике вышли в финал этапа Кубка мира в Баку. В упражнениях на перекладине в финальный раунд Милад Карими пробился с третьего места. Дияс Тойшыбек в квалификации показал четвертый результат и также выступит в финале, сообщает Zakon.kz.

Зейнолла Идрисов в упражнениях на коне завершил отбор на первом месте. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Нариман Курбанов финишировал третьим.

Милад Карими также поборется за награды в вольных упражнениях. Он вышел в решающий раунд с первым результатом.

В свою очередь Дмитрий Патанин квалифицировался в финал в упражнениях на параллельных брусьях, став в квалификации восьмым.

Финалы пройдут 7 и 8 марта.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии.