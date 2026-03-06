Казахстанские гимнасты пробились в пять финалов этапа Кубка мира в Азербайджане
Фото: olympic.kz
Пять представителей сборной РК по спортивной гимнастике вышли в финал этапа Кубка мира в Баку. В упражнениях на перекладине в финальный раунд Милад Карими пробился с третьего места. Дияс Тойшыбек в квалификации показал четвертый результат и также выступит в финале, сообщает Zakon.kz.
Зейнолла Идрисов в упражнениях на коне завершил отбор на первом месте. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Нариман Курбанов финишировал третьим.
Милад Карими также поборется за награды в вольных упражнениях. Он вышел в решающий раунд с первым результатом.
В свою очередь Дмитрий Патанин квалифицировался в финал в упражнениях на параллельных брусьях, став в квалификации восьмым.
Финалы пройдут 7 и 8 марта.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана отметилась одной медалью первого дня Гран-при в Австрии.
