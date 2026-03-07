"Кайрат" начал сезон КПЛ с победы над "Алтаем"

Усть-каменогорский "Алтай" сыграл с алматинским "Кайратом" в матче первого тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри", обслуживала ее судейская бригада во главе с талдыкорганцем Сергеем Ноженко, сообщает Zakon.kz.

Старт выдался почти равным, к середине первой половины чемпион забрал инициативу полностью, но голов до перерыва не было. Во втором тайме навес в штрафную в гол ударом головой превратил Жоржиньо. 1:0 – сильнее фаворит.

Таким образом, алматинцы стартовали с победы в новом сезоне, а усть-каменогорцы пока без очков.

"Алтай" – "Кайрат" – 0:1 (0:0).

Гол: Жоржиньо 64 (0:1).

Ранее "Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге.