"Кайрат" начал сезон КПЛ с победы над "Алтаем"
Фото: Instagram/f.c.altai
Усть-каменогорский "Алтай" сыграл с алматинским "Кайратом" в матче первого тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри", обслуживала ее судейская бригада во главе с талдыкорганцем Сергеем Ноженко, сообщает Zakon.kz.
Старт выдался почти равным, к середине первой половины чемпион забрал инициативу полностью, но голов до перерыва не было. Во втором тайме навес в штрафную в гол ударом головой превратил Жоржиньо. 1:0 – сильнее фаворит.
Таким образом, алматинцы стартовали с победы в новом сезоне, а усть-каменогорцы пока без очков.
"Алтай" – "Кайрат" – 0:1 (0:0).
Гол: Жоржиньо 64 (0:1).
Ранее "Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге.
