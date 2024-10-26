В Канаде стартовал новый сезон Кубка мира по шорт-треку: кто выступит от Казахстана

В Монреале 25 октября 2024 года стартовал новый сезон Кубка мира по шорт-треку. Кто из отечественных спортсменов примет в нем участие, рассказали в Минтуризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что с 2024 года, по решению Международного союза конькобежцев (ISU), соревнования будут проходить в обновленном формате и под новым названием World Tour.

"Сборные стран-участниц будут выступать под индивидуальными командными названиями, у каждой из них появится свой символ – тотем. Корректировки призваны повысить зрительский интерес к предстоящим соревнованиям. Национальная сборная Казахстана на протяжении всей серии Кубка мира будет выступать под названием KazakhNomads", – рассказали в Министерстве туризма и спорта.

Нововведения затронули и регламент Кубка мира. Согласно обновлениям, спортсмены, входящие в топ мирового рейтинга, не будут участвовать на начальных отборочных раундах. К мировым стартам допускают только тех атлетов, кому исполнилось 17 лет.

На первом этапе Кубка мира в Канаде сборная Казахстана выступит в следующем составе:

Мужчины – Абзал Ажигалиев, Денис Никиша, Адиль Галихметов, Еркебулан Шамуханов, Айбек Насен, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксибаев.

Женщины – Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажигалиева и Зейнеп Кумархан.

В соревнованиях World Tour примут участие команды из Канады (Canadian Ice Maples), Китая (Chinese Loongs), США (USA Eagles), Южной Кореи (Korean White Tigers), Японии (Japanese Ninjas), Бельгии (Belgian Ice Bears), Италии (Italian Gladiators) и Нидерландов (Dutch Lions).

Первый этап Кубка мира по шорт-треку пройдет с 25 по 27 октября в Монреале. Второй этап World Tour состоится в Солт-Лейк-Сити (США) с 1 по 3 ноября.

Ранее президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США). На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможное сотрудничество между Казахстаном и США в области спорта.