Еще одну золотую медаль Гран-при в Хорватии завоевал казахстанский дзюдоист
Фото: olympic.kz
Член команды Казахстана по дзюдо Жанарыс Рахметкали 13 сентября выиграл Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, дзюдоист дошел до финальной схватки в весовой категории до 66 килограммов, выиграв в 1/2 Энцо Джина (Франция).
"В финале Рахметкали выиграл у британца Майкла Фрайера. В основное время дзюдоисты не смогли выявить лучшего. В дополнительное (golden score) Жанарысу удалось провести эффективное действие, которое принесло ему победу с оценкой "иппон", – говорится в сообщении.
Ранее Галия Тынбаева (до 48 килограммов) стала второй, а Шерзод Давлатов (до 60 килограммов) завоевал "золото".
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