Еще одну золотую медаль Гран-при в Хорватии завоевал казахстанский дзюдоист

Член команды Казахстана по дзюдо Жанарыс Рахметкали 13 сентября выиграл Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, дзюдоист дошел до финальной схватки в весовой категории до 66 килограммов, выиграв в 1/2 Энцо Джина (Франция).

"В финале Рахметкали выиграл у британца Майкла Фрайера. В основное время дзюдоисты не смогли выявить лучшего. В дополнительное (golden score) Жанарысу удалось провести эффективное действие, которое принесло ему победу с оценкой "иппон", – говорится в сообщении.

Ранее Галия Тынбаева (до 48 килограммов) стала второй, а Шерзод Давлатов (до 60 килограммов) завоевал "золото".