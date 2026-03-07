Рыбакина прошла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Ночью 8 марта первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в стартовом матче Мастерса в Индиан Уэллсе, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге третья ракетка мира обыграла американку Хэйли Баптист со счетом – 7:6, 2:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. За время матча Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти. Хейли Баптист сделала в игре шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Staying the course 👏



2023 champion Rybakina defeats Baptiste in three 7-6(5) 2-6 6-2. #TennisParadise pic.twitter.com/w0wvv7Wisi — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2026

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Тэйлор Танусенд.

7 марта казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал "золото" Гран-при в Австрии