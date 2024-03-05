Стали известны соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

С 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдет турнир категории WTA-1000. Состоялась жеребьевка женской сетки "Мастерса", по итогам которой определились потенциальные соперницы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка страны Юлия Путинцева проведет стартовый матч против немецкой спортсменки Тамары Корпач (№76 WTA).

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) начнет свое выступление со второго раунда, где встретится с сильнейшей в противостоянии Паула Бадоса (Испания) – Эшли Крюгер (США).

Потенциальные соперницы Елены Рыбакиной на пути к защите титула:

R1 – Bye

R2 – Бадоса / Крюгер

R3 – Потапова / Боузкова / Соррибес Тормо

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

R4 – Паолини / Калинская / Линнет

QF – Вондроусова / Хаддад Майя / Костюк

SF – Швёнтек / Жабер / Остапенко

F – Соболенко / Гауф / Пегула.

С полной турнирной сеткой можно ознакомится здесь.

Действующей чемпионкой "Мастерса" в Индиан-Уэллсе является первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA). В финале прошлого года она обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:6, 6:4). Ранее Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса.