Главный футбольный чиновник мира назвал своего фаворита ЧМ-2026
Ровно три месяца осталось до начала масштабного спортивного мероприятия 2026 года – мирового первенства по футболу, которое впервые пройдет на территории трех государств, сообщает Zakon.kz.
В числе экспертов, которые называют главных кандидатов на трофей, оказался и президент FIFA Джанни Инфантино, передает издание As.
Футбольный функционер среди фаворитов на первое место поставил действующих чемпионов Европы.
"Испания – один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Знаем сильные стороны "красной фурии", команды, занимающей первое место в рейтинге FIFA. На мой взгляд, они являются фаворитами предстоящего чемпионата мира".Джанни Инфантино
Как известно, по результатам жеребьевки финальной части турнира сборная Испании попала в группу Н вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
"ЧМ-2026 будет фантастическим и феноменальным, там сейчас на местах царит беспрецедентный ажиотаж. За месяц получили более 500 млн заявок на билеты, это невероятно. У нас почти 7 млн билетов, но 500 млн заявок – это беспрецедентный показатель в истории FIFA. Оставили часть билетов зарезервированными для развития турнира и для финальных дней. Все стадионы будут заполнены, и это будет настоящий праздник".Джанни Инфантино
Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, 104 играми, 16 городами в трех странах.
Предстоящий мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики.
