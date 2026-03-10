#Референдум-2026
Спорт

Главный футбольный чиновник мира назвал своего фаворита ЧМ-2026

Футбол Прогноз Фаворита ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:46 Фото: Instagram/Gianni_Infantino
Ровно три месяца осталось до начала масштабного спортивного мероприятия 2026 года – мирового первенства по футболу, которое впервые пройдет на территории трех государств, сообщает Zakon.kz.

В числе экспертов, которые называют главных кандидатов на трофей, оказался и президент FIFA Джанни Инфантино, передает издание As.

Футбольный функционер среди фаворитов на первое место поставил действующих чемпионов Европы.

"Испания – один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Знаем сильные стороны "красной фурии", команды, занимающей первое место в рейтинге FIFA. На мой взгляд, они являются фаворитами предстоящего чемпионата мира".Джанни Инфантино

Как известно, по результатам жеребьевки финальной части турнира сборная Испании попала в группу Н вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

"ЧМ-2026 будет фантастическим и феноменальным, там сейчас на местах царит беспрецедентный ажиотаж. За месяц получили более 500 млн заявок на билеты, это невероятно. У нас почти 7 млн билетов, но 500 млн заявок – это беспрецедентный показатель в истории FIFA. Оставили часть билетов зарезервированными для развития турнира и для финальных дней. Все стадионы будут заполнены, и это будет настоящий праздник".Джанни Инфантино

Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, 104 играми, 16 городами в трех странах.

Предстоящий мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

Тем временем накануне представитель велокоманды "Астана" выиграл второй этап престижной гонки "Париж-Ницца".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
