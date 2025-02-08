Третью медаль Азиады-2025 для Казахстана завоевал Константин Борцов

Казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025. Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете. Затем Евгений Кошкин завоевал вторую серебряную медаль для Казахстана.