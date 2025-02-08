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Спорт

Третью медаль Азиады-2025 для Казахстана завоевал Константин Борцов

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 12:12 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанский лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

Эта награда стала третьей в копилке сборной Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла первую медаль на Азиаде-2025. Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете. Затем Евгений Кошкин завоевал вторую серебряную медаль для Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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