Елена Рыбакина с разгромным счетом проиграла Мирре Андреевой за выход в 1/4 финала

Андреева одержала победу в двух сетах – 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 07 минут. Андреева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Рыбакина не выполнила ни одного эйса при трех двойных ошибках и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

The streak continues ⭐️



Mirra Andreeva moves through to the Indian Wells quarterfinals and extends her match winning streak after defeating Rybakina 6-1, 6-2.#TennisParadise pic.twitter.com/VShT161GWC