"Арсенал" спасла концовка, "Реал" разгромил "Ман Сити", Сафонов пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Восемь команд сыграли во второй день Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Первыми отыграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА немецкий "Байер" и английский "Арсенал". Встреча прошла в Леверкузене. На 46-й минуте счет открыл футболист "Байера" Роберт Андрих. На 89-й пенальти реализовал нападающий "Арсенала" Кай Хаверц.

"Арсенал" спасся в концовке", – обрадовались фанаты клуба.

Итог встречи – 1:1.

Фото: Telegram/Foot Football

Между "Реалом" из Испании и английским "Манчестер Сити" победу со счетом 3:0 одержала испанская команда. Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Вальверде устроил кошмарную ночку для команды Гвардиолы на "Бернабеу", – восторженно отметили фанаты "сливочных".

Фото: Telegram/GOALTEAM

Продолжается сказка "Буде-Глимта". Команда Никиты Хайкина разгромила "Спортинг".

Фото: Telegram/Спортс

А "Челси" дважды расстреливал Сафонова из убойных позиций, но "ПСЖ" ответил сразу пятью голами.

Фото: Telegram/Спортс

Ответные матчи состоятся во вторник, 17 марта.

