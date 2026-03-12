#Референдум-2026
Спорт

Фантастический хет-трик Вальверде повысил рейтинг "Реала" на пути к трофею

Футбол Хет-Трик Вальверде, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 12:30 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Второй игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов принес массу сюрпризов и неожиданных результатов, один из которых был зафиксирован в Мадриде, где "Реал" разгромил одного из грандов АПЛ "Манчестер Сити" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Перед этим матчем никто не предполагал, что спасителем и главной звездой королевского клуба станет уругваец Федерико Вальверде.

Тем более большинство экспертов отдавало победу "горожанам". К тому же у хозяев поля отсутствовал их главный снайпер Килиан Мбаппе.

Свой звездный час, а именно первые 45 минут поединка, не упустил 27-летний хавбек Вальверде, который сделал первый хет-трик за всю свою карьеру.

Федерико отметился тремя голами в первом тайме матча против "Манчестер Сити", отличившись на 20-й, 27-й и 42-й минутах домашней игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

После такого подвига в активе уругвайца накопилось шесть голов и 12 ассистов в 39 матчах за "Реал" во всех турнирах нынешнего сезона.

Здесь нельзя не подчеркнуть, что Вальверде за один только матч перебил свой рекорд. Он не забивал столько же, сколько за 75 предыдущих игр в Лиге чемпионов.

Его копилка в этом турнире до этого держалась только на трех мячах. Конечно же, этих заслуг у Федерико не было бы, если бы не его прекрасные партнеры по команде, делавшие ему великолепные передачи.

"Люди ждали, что "Реал" будет разгромлен, но это лишь показывает наш характер, мы идеально выполнили план на игру. Когда играете на выбывание в Лиге чемпионов, кто угодно может победить кого угодно". Игрок "Реала" Александр-Арнольд Трент

Не забыл похвалить и отметить достижения своих подопечных рулевой "сливочных" Альваро Арбелоа, для которого это тоже великое достижение.

"Фанаты и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили. Очевидно, что извне получали сигналы о недоверии к этой команде и ее игрокам, но мы "Реал", нас никогда нельзя сбрасывать со счетов. Очень хорошо знаем, как играет "Сити" Пепа, чего он всегда добивается. Закрыли пространство и перекрыли линии передач. Знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть. Вальверде для меня – это Хуанито XXI века, он эталон".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Таким образом, "Реал" празднует сверхважную победу и повышает шансы на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, а с ним улучшает прогресс на пути к 16-му титулу данного турнира.

Пока "Галактикос" сражается в еврокубках, его лучший снайпер Мбаппе закрутил роман с испанской актрисой и моделью Эстер Экспосито.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
