Испанский журнал объявил о романе лидера "Реала" Мбаппе с актрисой
По информации журнала Semana, они уже в ближайшие часы опубликуют новые фотографии, где игрок и актриса показывают свои отношения и доказывают о романе между ними.
По версии источника, 8 марта Мбаппе вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами своего клуба в компании с Эстер.
Немного ранее некоторые папарацци заприметили целующихся влюбленных в баре мадридского отеля Pullman.
Фото: Instagram/K.MBAPPE
По заверениям журналистов Semana, содержание будущих фотоснимков покажет реальную ситуация, что же происходит между футболистом и актрисой.
"Вы сможете увидеть множество жестов симпатии и участия, увидим бабочек вокруг них. Эти фотографии ясно показывают, что между ними есть романтические отношения, взгляды говорят сами за себя, они переживают прекрасный период". Заявления журнала Semana
Если на личном фронте у Килиана все складывается прекрасно, то вот в карьере форварда сейчас небольшой перерыв из-за травмы.
Сегодня ночью "Реал" без него постарается обыграть дома английский "Ман Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.