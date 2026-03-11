#Референдум-2026
Спорт

Испанский журнал объявил о романе лидера "Реала" Мбаппе с актрисой

Футбол Роман Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 19:45 Фото: Instagram/ester_exposito
С недавних пор некоторые СМИ пишут о новой подруге знаменитого французского футболиста "Реала" Килиана Мбаппе. Форварду приписывают роман с популярной испанской актрисой и моделью Эстер Экспосито, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации журнала Semana, они уже в ближайшие часы опубликуют новые фотографии, где игрок и актриса показывают свои отношения и доказывают о романе между ними.

По версии источника, 8 марта Мбаппе вернулся из Парижа в Мадрид с физиотерапевтами своего клуба в компании с Эстер.

Немного ранее некоторые папарацци заприметили целующихся влюбленных в баре мадридского отеля Pullman.

Фото: Instagram/K.MBAPPE

По заверениям журналистов Semana, содержание будущих фотоснимков покажет реальную ситуация, что же происходит между футболистом и актрисой.

"Вы сможете увидеть множество жестов симпатии и участия, увидим бабочек вокруг них. Эти фотографии ясно показывают, что между ними есть романтические отношения, взгляды говорят сами за себя, они переживают прекрасный период". Заявления журнала Semana

Если на личном фронте у Килиана все складывается прекрасно, то вот в карьере форварда сейчас небольшой перерыв из-за травмы.

Сегодня ночью "Реал" без него постарается обыграть дома английский "Ман Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
