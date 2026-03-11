Что готовит "Ман Сити" в первой выездной битве против "Реала"

В ночь на 12 марта пройдут матчи второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где особый интерес представляет противостояние двух грандов мирового футбола, испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Без сомнения, сражение "сливочных" и "горожан" будет центральным на нынешней стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где у обеих команд практически одинаковые шансы на выход в следующий раунд.

Однако англичане приобрели небольшое преимущество перед первой встречей в Мадриде. "Реал" из-за травмы не сможет рассчитывать на своего главного снайпера Килиана Мбаппе.

"Нет никаких сюрпризов, знаем друг друга, внесем некоторые коррективы. Нужно смотреть сопернику в лицо с уважением. Предпочитаю быть здесь и приезжать на этот стадион в 1/8 финала, потому что это означает, что мы более или менее входим в элиту Европы. 12 или 13 лет назад клуб не был даже близок к этому, и сколько бы вы не играли в таких матчах, вы всегда учитесь и приобретаете опыт на будущее. Конечно, хотим победить и собираемся отдать все силы, чтобы пройти дальше в следующий вторник". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Отсутствие французского бомбардира в первую очередь радует голкипера "Сити" Джанлуиджи Доннарумму, который прекрасно знает Килиана по совместной игре в ПСЖ.

"Мне посчастливилось играть с ним, и он один из самых потрясающих игроков в мире, он невероятно талантлив. Для вратаря отсутствие противостояний с таким игрокам может быть преимуществом. Я бы сказал, что работы у меня меньше, но игроки, которые его заменят, это чемпионы. Нам нужно будет уделять им такое же внимание. Я большой друг Мбаппе и надеюсь, что он будет готов ко второму матчу, потому что он этого заслуживает". Джанлуиджи Доннарумма

Год назад именно Килиан Мбаппе, а точнее его хет-трик, не пустил "горожан" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона.