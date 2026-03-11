#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Спорт

Что готовит "Ман Сити" в первой выездной битве против "Реала"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:20 Фото: Instagram/manCity
В ночь на 12 марта пройдут матчи второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где особый интерес представляет противостояние двух грандов мирового футбола, испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Без сомнения, сражение "сливочных" и "горожан" будет центральным на нынешней стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где у обеих команд практически одинаковые шансы на выход в следующий раунд.

Однако англичане приобрели небольшое преимущество перед первой встречей в Мадриде. "Реал" из-за травмы не сможет рассчитывать на своего главного снайпера Килиана Мбаппе.

"Нет никаких сюрпризов, знаем друг друга, внесем некоторые коррективы. Нужно смотреть сопернику в лицо с уважением. Предпочитаю быть здесь и приезжать на этот стадион в 1/8 финала, потому что это означает, что мы более или менее входим в элиту Европы. 12 или 13 лет назад клуб не был даже близок к этому, и сколько бы вы не играли в таких матчах, вы всегда учитесь и приобретаете опыт на будущее. Конечно, хотим победить и собираемся отдать все силы, чтобы пройти дальше в следующий вторник". Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Отсутствие французского бомбардира в первую очередь радует голкипера "Сити" Джанлуиджи Доннарумму, который прекрасно знает Килиана по совместной игре в ПСЖ.

"Мне посчастливилось играть с ним, и он один из самых потрясающих игроков в мире, он невероятно талантлив. Для вратаря отсутствие противостояний с таким игрокам может быть преимуществом. Я бы сказал, что работы у меня меньше, но игроки, которые его заменят, это чемпионы. Нам нужно будет уделять им такое же внимание. Я большой друг Мбаппе и надеюсь, что он будет готов ко второму матчу, потому что он этого заслуживает".Джанлуиджи Доннарумма

Год назад именно Килиан Мбаппе, а точнее его хет-трик, не пустил "горожан" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Арсенал" спасла концовка, "Реал" разгромил "Ман Сити", Сафонов пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов
03:10, 12 марта 2026
"Арсенал" спасла концовка, "Реал" разгромил "Ман Сити", Сафонов пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Наставник "Ман Сити" высказался о своих шансах в поединке против "Реала"
14:01, 10 декабря 2025
Наставник "Ман Сити" высказался о своих шансах в поединке против "Реала"
Гвардиола рассказал о предстоящей битве против "Реала" в Лиге чемпионов
14:55, 19 февраля 2025
Гвардиола рассказал о предстоящей битве против "Реала" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:36, 12 марта 2026
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: