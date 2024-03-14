Видеообзор сенсационного поражения Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В 1/8 финала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» проиграла американке Эмме Наварро. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Прошлогодняя финалистка "тысячника" в Индиан-Уэллсе Соболенко уступила 23-й ракетке мира со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Это первая победа Эммы над игроком из топ-5 рейтинга WTA.

Ранее был представлен видеообзор матча Ига Швёнтек – Юлия Путинцева.