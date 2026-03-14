"Палка" против "невесты года": Рыбакина и Соболенко вышли в финал Индиан-Уэллса
В полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретились двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и девятая в рейтинге WTA Элина Свитолина из Украины.
В итоге Елена обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:4 и вышла в решающий матч турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Теперь Рыбакиной предстоит в финале встретиться с Соболенко, которая в ноябре 2025 года эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA -2025 в Эр-Рияде. Тогда Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).
"Раз в год и палка стреляет", – сказала Соболенко в слезах после поражения.
В соцсетях обсуждают эмоциональное видео Иги Швёнтек после вылета со второй строчки рейтинга WTA из-за проигрыша именно Свитолиной.