Спорт

"Палка" против "невесты года": Рыбакина и Соболенко вышли в финал Индиан-Уэллса

Финал Рыбакина - Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 08:01 Фото: j48tennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и первая ракетка мира Арина Соболенко вышли в финал американского турнира, сообщает Zakon.kz.

В полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретились двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и девятая в рейтинге WTA Элина Свитолина из Украины.

В итоге Елена обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:4 и вышла в решающий матч турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Теперь Рыбакиной предстоит в финале встретиться с Соболенко, которая в ноябре 2025 года эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA -2025 в Эр-Рияде. Тогда Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).

"Раз в год и палка стреляет", – сказала Соболенко в слезах после поражения.

В соцсетях обсуждают эмоциональное видео Иги Швёнтек после вылета со второй строчки рейтинга WTA из-за проигрыша именно Свитолиной.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
К трем годам лишения свободы приговорили жителей Мангистау за кражу невесты
13:38, Сегодня
К трем годам лишения свободы приговорили жителей Мангистау за кражу невесты
Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год
05:25, 09 ноября 2025
Соболенко заплакала и сравнила Рыбакину с палкой, которая стреляет раз в год
Вечная соперница Рыбакиной прославилась на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
06:12, 11 марта 2025
Вечная соперница Рыбакиной прославилась на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
