"Палка" против "невесты года": Рыбакина и Соболенко вышли в финал Индиан-Уэллса

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и первая ракетка мира Арина Соболенко вышли в финал американского турнира, сообщает Zakon.kz.

В полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретились двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и девятая в рейтинге WTA Элина Свитолина из Украины.

В итоге Елена обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:4 и вышла в решающий матч турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Теперь Рыбакиной предстоит в финале встретиться с Соболенко, которая в ноябре 2025 года эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA -2025 в Эр-Рияде. Тогда Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).

"Раз в год и палка стреляет", – сказала Соболенко в слезах после поражения.

