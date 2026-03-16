Спорт

Рыбакина раскрыла причину поражения Соболенко в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Казахстана и мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 02:59 Фото: j48tennis
Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина раскрыла причину поражения от первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко в финале WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по словам казахстанки, в решающем сете им с соперницей пришлось бороться с суровыми условиями.

"Это была очень напряженная игра, особенно в третьем сете. Это было как русская рулетка; я не думаю, что кто-то из нас сделал что-то экстраординарное для победы. Я хорошо начала матч, но во втором сете мой уровень энергии значительно снизился. В третьем сете мы обе боролись с суровыми условиями. Нам пришлось выложиться на полную, и в итоге все сложилось в ее пользу. Больше мне нечего сказать", – цитирует Елену Punto de Break.

Следующим турниром для Елены Рыбакиной станет "тысячник" в Майами (США).

Ранее мы писали, что Рыбакина подколола Соболенко в поздравлении и высказалась о матче.

Аксинья Титова
