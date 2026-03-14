"Мне уже надоело": Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась настроем перед финальным матчем турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где ее соперницей станет казахстанка Елена Рыбакина, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Sports.kz 14 марта 2026 года, белорусская теннисистка подчеркнула, что намерена прервать серию неудач в решающих стадиях крупных турниров.

По словам Соболенко, она планирует приложить максимум усилий для завоевания титула, так как не намерена больше упускать возможности в финалах, несмотря на высокий уровень демонстрируемого тенниса.

"Если я дохожу до финала, то всегда стараюсь убедиться в том, что завоюю трофей. Мне уже надоело проигрывать в больших финалах. Даже если я играю в невероятный теннис в этих финалах, все равно у меня есть столько возможностей, которые я не использую. Сейчас мой настрой такой: если я выхожу в финал, то делаю все, что в моих силах, и что не в моих силах, чтобы завоевать трофей", – заявила Соболенко.

Добавим, что 15 марта Рыбакиной предстоит встретиться в финале турнира Indian Wells Open-2026 с Соболенко, которая в ноябре 2025 года эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA -2025 в Эр-Рияде. Тогда Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).