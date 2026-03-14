#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
491.29
562.92
6.1
Спорт

"Мне уже надоело": Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной

Финал Рыбакина - Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 21:14 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась настроем перед финальным матчем турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где ее соперницей станет казахстанка Елена Рыбакина, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Sports.kz 14 марта 2026 года, белорусская теннисистка подчеркнула, что намерена прервать серию неудач в решающих стадиях крупных турниров.

По словам Соболенко, она планирует приложить максимум усилий для завоевания титула, так как не намерена больше упускать возможности в финалах, несмотря на высокий уровень демонстрируемого тенниса.

"Если я дохожу до финала, то всегда стараюсь убедиться в том, что завоюю трофей. Мне уже надоело проигрывать в больших финалах. Даже если я играю в невероятный теннис в этих финалах, все равно у меня есть столько возможностей, которые я не использую. Сейчас мой настрой такой: если я выхожу в финал, то делаю все, что в моих силах, и что не в моих силах, чтобы завоевать трофей", – заявила Соболенко.

Добавим, что 15 марта Рыбакиной предстоит встретиться в финале турнира Indian Wells Open-2026 с Соболенко, которая в ноябре 2025 года эмоционально высказалась после поражения в матче за титул Итогового турнира WTA -2025 в Эр-Рияде. Тогда Соболенко проиграла Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: