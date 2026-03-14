Рыбакина высказалась о грядущем финале с Соболенко

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о финальном поединке против первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Елена признается, это будет непростой матч, в котором многое будет зависеть от физической готовности.

"Я всегда говорю, что каждый день, каждый турнир отличается. Можно в один день сыграть прекрасно, а на следующий почувствовать себя с утра не лучшим образом. Но всегда надо искать путь к победе. Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Многое будет зависеть от физической готовности, потому что мячи тяжелые и розыгрыши здесь чуть длиннее, чем на более быстром харде. Будет непростой матч; мы обе постараемся здорово подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что получится", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Финальный матч между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко пройдет 15 марта в 23:00.

Ранее Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной.