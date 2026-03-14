Спорт

Рыбакина высказалась о грядущем финале с Соболенко

Первая ракетка Казахстана и мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 02:30 Фото: j48tennis
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о финальном поединке против первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на турнире категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Елена признается, это будет непростой матч, в котором многое будет зависеть от физической готовности.

"Я всегда говорю, что каждый день, каждый турнир отличается. Можно в один день сыграть прекрасно, а на следующий почувствовать себя с утра не лучшим образом. Но всегда надо искать путь к победе. Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Многое будет зависеть от физической готовности, потому что мячи тяжелые и розыгрыши здесь чуть длиннее, чем на более быстром харде. Будет непростой матч; мы обе постараемся здорово подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что получится", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Финальный матч между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко пройдет 15 марта в 23:00.

Ранее Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной.

Аксинья Титова
Читайте также
"Стать первой": Рыбакина назвала главную цель на 2026 год
06:55, Сегодня
"Стать первой": Рыбакина назвала главную цель на 2026 год
"Мне уже надоело": Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной
21:14, 14 марта 2026
"Мне уже надоело": Соболенко сделала резкое заявление перед финалом с Рыбакиной
Соболенко обратилась к обидчице Рыбакиной после поражения в финале в Индиан-Уэллсе
08:04, 17 марта 2025
Соболенко обратилась к обидчице Рыбакиной после поражения в финале в Индиан-Уэллсе
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
