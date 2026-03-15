Соболенко призналась, что не видит себя фавориткой в финале против Рыбакиной

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале против казахстанки Елены Рыбакиной на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по мнению спортсменки из Беларуси, в грядущей игре фаворитом будет считаться Рыбакина. "Кто фаворит в предстоящем матче? 60 на 40 в пользу Елены. С ее силой не так-то просто справиться. Если выбирать одного фаворита, то это Рыбакина. Я ожидаю тяжелый поединок", – цитирует Соболенко Tennis Channel. В решающем матче "тысячника" в Индиан-Уэллсе Соболенко и Рыбакина встретятся 15 марта в 23:00. Ранее Соболенко сделала другое резкое заявление перед финалом с Рыбакиной.

