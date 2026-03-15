Спорт

Соболенко призналась, что не видит себя фавориткой в финале против Рыбакиной

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:55 Фото: j48tennis
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о предстоящем финале против казахстанки Елены Рыбакиной на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по мнению спортсменки из Беларуси, в грядущей игре фаворитом будет считаться Рыбакина.

"Кто фаворит в предстоящем матче? 60 на 40 в пользу Елены. С ее силой не так-то просто справиться. Если выбирать одного фаворита, то это Рыбакина. Я ожидаю тяжелый поединок", – цитирует Соболенко Tennis Channel.

В решающем матче "тысячника" в Индиан-Уэллсе Соболенко и Рыбакина встретятся 15 марта в 23:00.

Ранее Соболенко сделала другое резкое заявление перед финалом с Рыбакиной.

Аксинья Титова
