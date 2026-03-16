Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира

16 марта лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина официально заняла вторую строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты опубликован на сайте WTA. Сейчас Елену Рыбакину и Арину Соболенко теперь разделяют почти 3300 очков.

Вскоре Рыбакина, а также Юлия Путинцева и Анна Данилина выступят на WTA 1000 в Майами. Рыбакиной нет необходимости защищать очки во Флориде, а Соболенко будет защищать 1000 очков за прошлогодний титул.

Старт основной сетки 17 марта. Рыбакина и Соболенко автоматом прошли во второй раунд.

Часами ранее Елена Рыбакина прокомментировала финальную игру с первой ракеткой мира Ариной Соболенко в Индиан-Уэллсе и поздравила соперницу с победой, а Ига Швёнтек очень болезненно восприняла потерю второй строчки рейтинга.