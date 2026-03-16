Спорт

Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира

Рыбакина стала второй ракеткой мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 07:07 Фото: j48tennis
16 марта лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина официально заняла вторую строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты опубликован на сайте WTA. Сейчас Елену Рыбакину и Арину Соболенко теперь разделяют почти 3300 очков.

Фото: wtatennis

Вскоре Рыбакина, а также Юлия Путинцева и Анна Данилина выступят на WTA 1000 в Майами. Рыбакиной нет необходимости защищать очки во Флориде, а Соболенко будет защищать 1000 очков за прошлогодний титул.

Старт основной сетки 17 марта. Рыбакина и Соболенко автоматом прошли во второй раунд.

Часами ранее Елена Рыбакина прокомментировала финальную игру с первой ракеткой мира Ариной Соболенко в Индиан-Уэллсе и поздравила соперницу с победой, а Ига Швёнтек очень болезненно восприняла потерю второй строчки рейтинга.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Елена Рыбакина впервые в карьере получит звание второй ракетки мира
10:34, 13 марта 2026
Елена Рыбакина впервые в карьере получит звание второй ракетки мира
Елена Рыбакина официально признана четвертой ракеткой мира
07:40, 22 мая 2023
Елена Рыбакина официально признана четвертой ракеткой мира
Елена Рыбакина: Главная цель – однажды стать первой ракеткой мира
13:11, 22 декабря 2023
Елена Рыбакина: Главная цель – однажды стать первой ракеткой мира
Последние
Популярные
Читайте также
"Проблемы с мотивацией и эмоциями": Бублик рассказал о своём отношении к поражениям
07:18, Сегодня
"Проблемы с мотивацией и эмоциями": Бублик рассказал о своём отношении к поражениям
"Он непобеждённый и всех вырубает": Ковингтон ответил, с кем должен драться Махачев
06:47, Сегодня
"Он непобеждённый и всех вырубает": Ковингтон ответил, с кем должен драться Махачев
"Русская рулетка": Елена Рыбакина раскрыла причины поражения в Индиан-Уэллсе
06:15, Сегодня
"Русская рулетка": Елена Рыбакина раскрыла причины поражения в Индиан-Уэллсе
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы
05:46, Сегодня
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы
