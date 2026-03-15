Рыбакина подколола Соболенко в поздравлении и высказалась о матче

На церемонии награждения первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала финальную игру с первой ракеткой мира Ариной Соболенко в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.

Серия побед Рыбакиной в финальных встречах с Ариной Соболенко подошла к концу. Ранее Елена одержала три победы над белоруской в трех разных турнирах. В матче за титул в Индиан-Уэллсе казахстанка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко – 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

The moment Aryna Sabalenka beat Elena Rybakina to win Indian Wells



pic.twitter.com/qojrwIOhYm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2026

Со слов казахстанской тенниски, это был очень сложный матч.

"Поздравляю Арину и ее команду со всеми достижениями и с этим, наконец, титулом", – сказала в начале речи Рыбакина.

Ведь Соболенко впервые в карьере выиграла данный турнир. В 2023 году спортсменки уже играли в финале, тогда турнир выиграла Рыбакина.

Продолжая свою речь Рыбакина отметила, что финальный результат не тот, которого она хотела, но все равно это были хорошие две недели.

"Мы стараемся извлекать позитивные моменты и двигаться дальше к следующему матчу. Спасибо большое зрителям за такую невероятную атмосферу. Это действительно "теннисный рай". Спасибо за поддержку. Моим спонсорам и семье. Я надеюсь, что вернусь еще сильнее". Елена Рыбакина

За выход в финал Рыбакина заработала 612 тыс. долларов и 650 рейтинговых очков.

"Спасибо за игру, Лена!" – поддержали Рыбакину пользователи соцсетей.

В этот же день прошла церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года и стало известно место Казахстана в итоговом медальном зачете.