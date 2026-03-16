"Сместили с места": Александр Бублик узнал плохие новости

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик покинул топ-10 рейтинга. Он опустился с 10-й на 11-ю строчку (3385 очков), сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, казахстанец продержался в десятке лучших игроков планеты почти три месяца.

Бублика сместил с места его бывший соотечественник, чемпион Almaty Open Даниил Медведев (3610 очков). Улучшил свою позицию другой казахстанец Александр Шевченко. Он вырос на четыре ступени и занимает 84-ю строку рейтинга (679 очков).

195-е место в топе у еще одного топового казахстанского теннисиста Тимофея Скатов (310 очков).

Первой ракеткой мира среди мужчин остается испанец Карлос Алькарас (13550 очков).

