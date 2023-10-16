Бейбит Жукаев взлетел на 53 строчки в мировом рейтинге. Александр Бублик потерял одну позицию

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился на 36 место. Остальные наши теннисисты улучшили свое положение, сообщает Zakon.kz.

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Наибольший рывок в мировом рейтинге сделал теннисист из Актау Бейбит Жукаев. Он поднялся на 53 строчки и теперь занимает 249 место. Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин взлетел на 34 позиции, расположившись на 211 месте. Также свою позицию в табеле о рангах улучшил Денис Евсеев, казахстанец закрепился на 240 строчке (+20 очков).

Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Замыкает тройку сильнейших россиянин Даниил Медведев.

Мировой рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 045 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 8805.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) – 7355.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

4 (4). Янник Синнер (Италия) – 5000.

5 (7). Андрей Рублёв (Россия) – 4765.

6 (5). Хольгер Руне (Дания) – 4605.

7 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4360.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) – 4605.

9 (10). Александр Зверев (Германия) – 3460.

10 (8). Тейлор Фритц (США) – 3410.

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