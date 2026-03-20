Спорт

Казахстанское дерби: Путинцева выйдет против Рыбакиной в Майами

Рыбакина - Путинцева, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 07:13
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира WTA-1000 Miami Open, где встретится с другой казахстанской теннисисткой –Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

В матче с представительницей Индонезии Джанине Чен казахстанка одержала волевую победу в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился два часа и шесть минут. Путинцева выполнила две подачи навылет. На счету Чен 12 эйсов и девять двойных ошибок.

Фото: Telegram/KTF

Таким образом, Юлия Путинцева вышла во второй круг. Ее соперницей станет другая казахстанская теннисистка – Елена Рыбакина.

Восемь матчей третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги пройдут с 20 по 22 марта в городах страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
