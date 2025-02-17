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Все о теннисе

Путинцева допустила ошибку на старте топ-турнира в Дубае

Путинцева допустила ошибку на старте топ-турнира в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 05:59 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 1000 в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

20-ая ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева встречалась на WTA 1000 со своей недавней обидчицей Линдой Носковой из Чехии, которой Юля уступила в 1/16 финала в Дохе.

Первый сет остался за чешской теннисисткой со счетом 6:2.

Во второй партии казахстанка заиграла уверенней и дело дошло до тай-брейка. В 13-ом гейме удача оказалась на стороне Носковой, которая продолжит выступление в Дубае.

Ранее американка с русскими корнями Аманда Анисимова выиграла турнир WTA в Дохе.

Аксинья Титова
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