Путинцева допустила ошибку на старте топ-турнира в Дубае
Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 1000 в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
20-ая ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева встречалась на WTA 1000 со своей недавней обидчицей Линдой Носковой из Чехии, которой Юля уступила в 1/16 финала в Дохе.
Первый сет остался за чешской теннисисткой со счетом 6:2.
Во второй партии казахстанка заиграла уверенней и дело дошло до тай-брейка. В 13-ом гейме удача оказалась на стороне Носковой, которая продолжит выступление в Дубае.
Ранее американка с русскими корнями Аманда Анисимова выиграла турнир WTA в Дохе.
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