Путинцева допустила ошибку на старте топ-турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира WTA 1000 в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

20-ая ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева встречалась на WTA 1000 со своей недавней обидчицей Линдой Носковой из Чехии, которой Юля уступила в 1/16 финала в Дохе.

Первый сет остался за чешской теннисисткой со счетом 6:2.

Во второй партии казахстанка заиграла уверенней и дело дошло до тай-брейка. В 13-ом гейме удача оказалась на стороне Носковой, которая продолжит выступление в Дубае.

Ранее американка с русскими корнями Аманда Анисимова выиграла турнир WTA в Дохе.