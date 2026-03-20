"Астана" – "Тобыл" и другие матчи с 20 по 22 марта
Восемь матчей третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги пройдут с 20 по 22 марта в городах страны, сообщает Zakon.kz.
Самым насыщенным днем станет 20 марта. В 15:00 на стадионе "Карасай" в Петропавловске встречаются "Кызылжар" и "Иртыш".
Следом в 16:00 встречаются "Атырау" и "Женис". Игра пройдет на туркестанском городском стадионе "Туркестан Арена".
Также сегодня "Ордабасы" встретится с "Кайсаром". Начало – в 18:00 на стадионе им. Кажымукана в Шымкенте.
Под занавес дня "Астана" на своем поле примет "Тобыл". Начало матча – в 19:00.
Третий тур КПЛ продолжится 21 и 22 марта.
