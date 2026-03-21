Бублик неожиданно уступил 68-й ракетке мира в Майами

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уступил во втором круге "Мастерса" в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в стартовом матче на турнире Бублик встретился с итальянцем Маттео Берреттини (68-й в мировом рейтинге).

Матч шел 1 час 28 минут и закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

Бублик пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

До этого теннисисты встречались дважды. В 2017 году на турнире в Турции победу одержал итальянец – 7:5, 6:3. Вторая встреча прошла в 2021 году также в Турции, тогда сильнее оказался Бублик – 7:6 (8:6), 6:4.

