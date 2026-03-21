#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Бублик неожиданно уступил 68-й ракетке мира в Майами

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 06:40
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уступил во втором круге "Мастерса" в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в стартовом матче на турнире Бублик встретился с итальянцем Маттео Берреттини (68-й в мировом рейтинге).

Матч шел 1 час 28 минут и закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

Бублик пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки, не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести.

До этого теннисисты встречались дважды. В 2017 году на турнире в Турции победу одержал итальянец – 7:5, 6:3. Вторая встреча прошла в 2021 году также в Турции, тогда сильнее оказался Бублик – 7:6 (8:6), 6:4.

Ранее Александр Бублик рассказал о своих проблемах в теннисе.

Аксинья Титова
