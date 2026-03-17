Александр Бублик рассказал о своих проблемах в теннисе

Казахстанский теннисист Александр Бублик (одиннадцатая ракетка мира) рассказал в последнем интервью, что всегда имел проблемы с мотивацией к победе, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен признался, что иногда ему не хотелось тренироваться и агрессивно бороться за победу.

"У меня всегда были проблемы с мотивацией, с эмоциями. Мне где-то не хотелось тренироваться, пересиливать себя, причем даже не столько на тренировках, сколько во время матчей. Мне всегда было чуждо стремление переламывать ход встреч. Я к проигрышу отношусь достаточно спокойно. И когда это произошло, то думаю: "Ну ладно", – поделился Бублик в интервью Александру Соколовскому.

В январе этого года Бублик впервые в карьере забрался на десятую строчку рейтинга АТР. Однако 17 марта Александр узнал плохие новости: он покинул топ-10 рейтинга.