#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Александр Бублик рассказал о своих проблемах в теннисе

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 08:55 Фото: Instagram/atptour
Казахстанский теннисист Александр Бублик (одиннадцатая ракетка мира) рассказал в последнем интервью, что всегда имел проблемы с мотивацией к победе, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен признался, что иногда ему не хотелось тренироваться и агрессивно бороться за победу.

"У меня всегда были проблемы с мотивацией, с эмоциями. Мне где-то не хотелось тренироваться, пересиливать себя, причем даже не столько на тренировках, сколько во время матчей. Мне всегда было чуждо стремление переламывать ход встреч. Я к проигрышу отношусь достаточно спокойно. И когда это произошло, то думаю: "Ну ладно", – поделился Бублик в интервью Александру Соколовскому.

В январе этого года Бублик впервые в карьере забрался на десятую строчку рейтинга АТР. Однако 17 марта Александр узнал плохие новости: он покинул топ-10 рейтинга.

Аксинья Титова
