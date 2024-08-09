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Александр Бублик и седьмая ракетка мира не выступят на турнире в США

теннисист Фото: Peter Staples/ATP Tour
Казахстанский теннисист Александр Бублик и седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не выступят на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который пройдет с 12 по 19 августа, сообщает Zakon.kz.

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Отметим, что казахстанец, занимающий 25-ю строчку мирового рейтинга АТР, проиграл в первом круге в первом круге "Мастерса" в Монреале (Канада).

Между тем австралиец снялся из-за травмы бедра, которую он получил в матче четвертого круга на Уимблдоне-2024. После инцидента спортсмен выходил на корт только один раз на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

Ранее сообщалось, что в Монреале (Канада)  Бублик провел матч второго круга в парном разряде на турнире серии "Мастерс" (АТР-1000).

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Бублик Александр Австралия Казахстан США 2024 год
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