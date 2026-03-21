В Майами состоялось сражение лидеров казахстанского женского тенниса

Утром 21 марта на кортах американского Майами прошел матч второго круга престижного турнира WTA 1000, где встретились казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Поединок первого и второго номера нашей сборной прошел в равной борьбе, но с некоторым преимуществом Рыбакиной.

Стартовый матч соревнований в Майами не стал большой прогулкой для Елены, она делала немало ошибок, но все компенсировала своими подачами и градом форхэндов, которые помогали ей в нужные моменты.

Немного напряженная игра в итоге завершилась успехом второй ракетки планеты, отпраздновавшей победу за 1 час и 17 минут в двух партиях – 6:3, 6:3.

Далее Рыбакину в третьем круге женского "Мастерса" ждет украинка, 27-й номер посева Марта Костюк.

Сегодня утром казахстанских болельщиков также порадовал вторая ракетка республики Александр Шевченко, одолевший на старте турнира в Майами в трех сложных партиях итальянца Маттео Арнальди – 7:6, 6:7, 6:2.

К сожалению, огорчил на этих состязаниях другой наш Александр – Бублик, не сумевший переиграть экс-шестую ракетку мира Маттео Берреттини.