Спорт

В Майами состоялось сражение лидеров казахстанского женского тенниса

Теннис Победа Майами, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 08:53 Фото: Instagram/LenaRybakina
Утром 21 марта на кортах американского Майами прошел матч второго круга престижного турнира WTA 1000, где встретились казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Поединок первого и второго номера нашей сборной прошел в равной борьбе, но с некоторым преимуществом Рыбакиной.

Стартовый матч соревнований в Майами не стал большой прогулкой для Елены, она делала немало ошибок, но все компенсировала своими подачами и градом форхэндов, которые помогали ей в нужные моменты.

Немного напряженная игра в итоге завершилась успехом второй ракетки планеты, отпраздновавшей победу за 1 час и 17 минут в двух партиях – 6:3, 6:3.

Далее Рыбакину в третьем круге женского "Мастерса" ждет украинка, 27-й номер посева Марта Костюк.

Сегодня утром казахстанских болельщиков также порадовал вторая ракетка республики Александр Шевченко, одолевший на старте турнира в Майами в трех сложных партиях итальянца Маттео Арнальди – 7:6, 6:7, 6:2.

К сожалению, огорчил на этих состязаниях другой наш Александр – Бублик, не сумевший переиграть экс-шестую ракетку мира Маттео Берреттини.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Казахстанское дерби: Путинцева и Рыбакина сойдутся в Майами
07:13, 20 марта 2026
Казахстанское дерби: Путинцева и Рыбакина сойдутся в Майами
WTA-1000 в Майами: Рыбакина и Путинцева узнали первых соперниц
09:49, 19 марта 2025
WTA-1000 в Майами: Рыбакина и Путинцева узнали первых соперниц
Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал WTA Майами
11:11, 28 марта 2023
Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал WTA Майами
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
09:23, Сегодня
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
08:51, Сегодня
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
Белал Мухаммад спрогнозировал "уничтожение" американца от Хамзата Чимаева в титульном бою
08:11, Сегодня
Белал Мухаммад спрогнозировал "уничтожение" американца от Хамзата Чимаева в титульном бою
Команда вратаря из Казахстана проиграла третий матч подряд в юниорской лиге Канады
07:40, Сегодня
Команда вратаря из Казахстана проиграла третий матч подряд в юниорской лиге Канады
