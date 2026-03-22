#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Спорт

Первая ракетка Казахстана ворвалась в 1/8 финала "тысячника" в Майами

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 02:30 Фото: Instagram/lenarybakina/martakostyuk
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина успешно выступила на турнире категории WTA 1000 в Майами (США) в третьем круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Елена обошла в двух сетах украинку Марту Костюк (28-я ракетка мира) – 6:3, 6:4.

Матч шел час и 23 минуты. За это время Рыбакина выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из десяти. В активе украинки три эйса и столько же двойных ошибок.

Так счет в личных противостояниях стал 5:2 в пользу казахстанской теннисистки.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина поспорит с представительницей Австралии Талией Гибсон (68-я в мировом рейтинге), которая в третьем раунде оказалась сильнее американки Иву Иович (6:2, 6:2).

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина вошла в топ самых красивых теннисисток планеты.

Аксинья Титова
