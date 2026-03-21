Спорт

Молодой казахстанец почти четыре часа сражался за финал турнира в Тунисе

Теннис Финал ITF, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 22:01 Фото: ktf.kz
18-летний карагандинский теннисист Амир Омарханов неимоверными усилиями пробился в финал одиночного разряда мужских соревнований ITF M15 на кортах города Монастир (Тунис), затратив на этот подвиг три часа и 51 минуту, сообщает Zakon.kz.

Омарханов пробивался до финала данного турнира, выбравшись из квалификационного раунда, где добился трех побед.

Затем уже на старте основной сетки казахстанец, который был зарегистрирован здесь под №771 ATP, получил в соперники итальянца, седьмого сеяного Леонардо Росси (№605 ATP).

В этом поединке Амир одержал нелегкую победу со счетом 6:4, 2:6, 6:3.

Фото: Instagram/_maestroamir_

После этого в матче за выход в четвертьфинал Омарханов был сильнее британца Джеймса Коннела – 6:4, 6:3.

Уже в третьем круге одиночки карагандинец разгромил не слабого португальца Тиаго Торреса (№605 ATP) – 6:1, 6:1.

И вот сегодня Амир провел фантастический матч, одержав волевую победу в полуфинале тунисского турнира над представителем Германии Лукасом Видеманном (№839 ATP) – 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

22 марта казахстанец встретится с грозным соперником, турецким теннисистом Мерт Алкая, который ныне занимает 382-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее Амир становился победителем одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также завоевал трофей на кортах Манакора (Испания).

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
