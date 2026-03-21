Фавориты не справились: Данилина завершила турнир в Майами досрочно

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич неожиданно проиграла на старте турнира в Майами (США) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В первом круге Данилина и Крунич встретились с китайскими теннисистками Ван Синьюй и Сюй Ифань и считались очевидными фаворитами, но в итоге уступили своим соперницам в трех сетах – 6:3, 4:6, 4:10. Матч продолжался 1 час и 28 минут.

Таким образом, казахстанка и ее напарница досрочно завершили выступление на Miami Open, а Синьюй и Ифань вышли в 1/8 финала, где сыграют с победительницами матча Мария Боузкова (Чехия)/Тереза Валентова (Чехия) – Людмила Киченок (Украина)/Дезире Кравчик (США).

Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в женском парном разряде – в рейтинге WTA она занимает 4-е место.

Ранее сообщалось, что Данилина уступила в финале турнира WTA 1000.