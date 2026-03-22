Спорт

Казахстан закрепился среди сильнейших на юниорском чемпионате мира в Швейцарии

Казахстан остановился в шаге от медали на юниорском чемпионате мира по фристайлу, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 18:38 Фото: olympic.kz
В Айроло (Швейцария) близится к завершению юниорский чемпионат мира по фристайлу. В очередной соревновательный день состоялись соревнования по фристайл-акробатике среди смешанных команд, сообщает Zakon.kz.

Казахстан в этом виде представили два состава. Ардана Маханова, Асылхан Асан и Динмухаммед Райымкулов заняли четвертое место, набрав в сумме 212.78 балла.

Раяна Маханова, Роман Погосян и Аделина Умурзакова стали седьмыми – 189.50.

Победу одержала Украина – 247.50. Канада финишировала второй – 243.04. Сборная США завоевала "бронзу" – 224.54.

Ранее в индивидуальных соревнованиях Асылхан Асан стал победителем ЮЧМ, а Динмухаммед Райымкулов принес Казахстану "серебро".

Елена Беляева
Елена Беляева
