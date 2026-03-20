#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.32
553.37
5.63
Спорт

16-летний Асан Асылхан стал чемпионом мира по фристайл-акробатике среди юниоров

Фристайл Акробатика Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 17:53 Фото: telegram/olympickz
Представитель сборной Казахстана Асан Асылхан завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по фристайл-акробатике в швейцарском городе Айроло, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, наш спортсмен в финале индивидуальных соревнований набрал 103,35 балла и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще один наш соотечественник Динмухаммед Райымкулов занял второе место с результатом 92,82 балла. Бронзовая медаль досталась представителю Беларуси Владиславу Вазнюку (92,00).

Здесь надо отметить, что Асан и Динмухамед недавно выступали на Олимпиаде-2026, где сумели войти в топ-20.

Также нужно вспомнить, что Динмухаммед Райымкулов в 2025 году завоевал историческое "золото" на юниорском мировом первенстве в Алматы.

Куандык Шынасилов
