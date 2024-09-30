Возлюбленная первой ракетки мира вышла в четвертый круг тысячника в Пекине

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Питон Стирнс (46 WTA) в третьем круге одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Первую партию выиграла Стирнс. Второй сет остался за россиянкой (6:3). В решающей партии при счете 3:1 в пользу Анны американка отказалась от дальнейшей игры из-за травмы голеностопа.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Россиянка совершила девять подач навылет, пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. В следующем круге Калинская встретится с украинкой Юлией Стародубцевой.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Призовой фонд составляет 8 955 610 долларов США. Победительницей прошлогоднего турнира является первая ракетка мира Ига Швёнтек, которая в этом сезоне не принимает участие на соревнованиях в столице Китая.

Анна Калинская находится в романтических отношениях с лидером мужского рейтинга итальянцем Янником Синнером, который также выступает на турнире в Пекине. Мужские соревнования проводятся рангом ниже (АТР-500), чем женские. Синнер вышел в четвертьфинал, где сыграет с Иржи Легечкой (Чехия).

Ранее на турнире в Токио определились все участники полуфинала.