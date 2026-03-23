Первая ракетка мира совершил провальную сенсацию в третьем круге "Мастерса" в США

Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас выбыл на турнире категории ATP Masters 1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, в третьем раунде одиночного разряда Карлос проиграл американцу Себастьяну Корде (36-я ракетка мира) со счетом 3:6, 7:5, 4:6.

Матч длился два с половиной часа. За это время Себастьян сделал 12 подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти попыток.

Несмотря на поражение, испанский теннисист лидирует в личных противостояниях 4:2.

Ранее стало известно, что первая ракетка Казахстана ворвалась в 1/8 финала "тысячника" в Майами.